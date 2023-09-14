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НовостиПолитика14 сентября 2023 12:59

Мэр Сочи встретил в аэропорту президента Беларуси Александра Лукашенко

Александр Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Владимиром Путиным
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: AlekseiKopaigorodskii

Фото: AlekseiKopaigorodskii

В Сочи с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко. Мэр Сочи встретил президента Беларуси в аэропорту курорта по поручению губернатора края

«Уверен, диалог двух лидеров, площадкой для которого снова выбран Сочи, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами», - заявил мэр города Алексей Копайгородский.

В городе 15 сентября состоится встреча двух глав союзных государств . Ожидается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят совместные задачи в импортозамещении и экономике. Также планируется обсудить международную повестку.