Мэр Сочи встретил в аэропорту президента Беларуси Александра Лукашенко

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В Сочи с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко. Мэр Сочи встретил президента Беларуси в аэропорту курорта по поручению губернатора края

«Уверен, диалог двух лидеров, площадкой для которого снова выбран Сочи, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами», - заявил мэр города Алексей Копайгородский.

В городе 15 сентября состоится встреча двух глав союзных государств . Ожидается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят совместные задачи в импортозамещении и экономике. Также планируется обсудить международную повестку.