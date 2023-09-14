Дом-музей Героя России Виктора Казанцева открыли в Краснодаре

Дом-музей открыт для посещения ежедневно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дом-музей Виктора Казанцева открыли в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Герой России последние годы жил на улице Сквозной. Теперь в доме находятся музей и мемориальная доска.

На открытии присутствовали родственники военачальника, Герой России Виктор Маркелов, руководитель комитета по военным вопросам ЗСК Евгений Шендрик, представители Кубанского казачьего войска, почетный караул из военнослужащих штаба Южного военного округа и юнармейцы.

«Музей знакомит с уникальными экспонатами, повествующими о жизни и деятельности прославленного русского военачальника. Образ Виктора Германовича стал одним из символов современности, эталоном самоотверженности, мужества и верности воинскому долгу», – отметил замглавы региона Александр Власов.

Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске и осмотрели дом-музей. Он открыт для посещения ежедневно.

Напомним, Виктор Казанцев служил от командира взвода до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. В мае 2000 года Героя России назначили полномочным представителем Президента России ЮФО. Виктора Казанцева не стало 14 сентября 2021 года.