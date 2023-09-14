Брокер-мошенник из Сочи обманул ростовчанку на 2,8 млн рублей

Расследование продолжается

Для задержания сочинского криптомошенника в город приехали правоохранители из Ростова. 26-летнего мужчину подозревают в организации масштабной аферы.

«В прошлом году парень создал вместе с сообщниками сайт, идентичный одной из брокерских платформ. После этого мошенники открыли в Сочи офис и наняли сотрудников, которые даже не догадывались, что стали невольными участниками преступной схемы», - рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Полицейские поясняют схему мошенничества: «Злоумышленники находили на онлайн-рекрутинговых площадках людей, которые занимались поиском вакансий. После чего созванивались с ними и предлагали подзаработать в инвестициях. Если те соглашались, то мошенники просили их перевести деньги в криптовалюту и отправить их на определенные криптокошельки».

На данный момент стражам порядка известна одна из потерпевших. Ей стала 33-летняя жительница Ростова-на-Дону. Женщина потеряла на инвестициях в фальшивую фондовую биржу 2,8 млн рублей.

В Сочи, по месту жительства подозреваемого и в офисе аферистов, проведены обыски. Полицейские изъяли ноутбуки и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.