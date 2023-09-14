В Сочи ограничат движение транспорта из-за автогонок

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16 сентября в курортном Сочи временно ограничат движение транспорта. Поводом для изменений привычной схемы проезда станут автогонки. В городе состоится 5-й этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам.

«Соревнования входят в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2023 год», - сообщается на официальном сайте администрации города Сочи.

На время проведения заезда маршрут общественного транспорта №157 с 8:00 до 19:00 будет осуществлять движение до аула Тхагапш без заезда в село Марьино. Также с 8:00 до 19:00 на пятикилометровом отрезке автодороги от кафе «У Горца» из Марьино в сторону Лазаревского будет временно ограничено движение транспортных средств.