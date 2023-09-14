ФК «Краснодар» попросил работодателей отпустить сотрудников на матч Кубка России

Начало матча - в 15:00 Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» попросил отпустить сотрудников на матч Кубка России. Для работодателей подготовили специальную служебную записку, подписанную главным тренером клуба Владимиром Ивичем и капитаном Матвеем Сафоновым.

«Мы знаем, что Ваш сотрудник [имя сотрудника] – истинный болельщик нашей команды, в связи с этим просим отпустить его с работы на стадион, чтобы поддержать черно-зеленых в важнейшей кубковой игре», – говорится в записке.

Для работодателей подготовили служебную записку Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

В записке отметили, что самих руководителей также ждут на матче.

Встреча 4-го тура группового этапа Кубка России пройдет 19 сентября. «Быки» и ФК «Динамо» выйдут на поле в 15:00 на стадионе «Краснодар».