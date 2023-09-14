В Краснодаре пять улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

В Краснодаре пять улиц временно остались без света. Отключение произошло в Карасунском округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПЧ-305» и 9 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Игнатова, Благоева, Трудовой славы. Временно обесточены улицы Гидростроителей и Автолюбителей.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.