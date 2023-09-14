Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 14:54

В Краснодаре пять улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Карасунском округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

В Краснодаре пять улиц временно остались без света. Отключение произошло в Карасунском округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПЧ-305» и 9 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Игнатова, Благоева, Трудовой славы. Временно обесточены улицы Гидростроителей и Автолюбителей.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.