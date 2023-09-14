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НовостиОбщество14 сентября 2023 15:19

Администрация Кореновского района выплачивает стипендию студентам-медикам

Выпускники средних школ района, выбравших обучение в Кубанском медицинском университете и медицинских колледжах, получают по 10 тысяч рублей
Евгения ХАЛИКОВА
После учебы студенты-медики возвращаются работать в районную больницу.

После учебы студенты-медики возвращаются работать в районную больницу.

Администрация Кореновского района нашла способ решения дефицита кадров в местных лечебных учреждениях. С 2019 года выпускники районных школ, поступивших в Кубанский медицинский университет и медицинские колледжи, получают ежемесячную стипендия за счет муниципалитета в размере 10 тысяч рублей.

«Так, у нас есть возможность выплачивать стипендию студентам, планирующим после обучения прийти работать в нашу больницу», – рассказал и.о. главврача Кореновской ЦРБ Алексей Черченко.

Также в муниципалитете действуют и другие меры поддержки медицинских работников. Благодаря поддержке краевой администрации сотрудникам районной больницы выделили четыре служебные квартиры.