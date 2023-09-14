За три года на Кубани построили 17 центров единоборств

Вопросы проектирования и строительства спортивных объектов обсудили на селекторном совещании. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае с 2020 года построили 17 центров единоборств. До конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию еще 14 объектов. Всего же в регионе идет одновременное строительство 27 дворцов спорта и многофункциональных спортивных площадок.

«Важно провести данную работу на высоком уровне. В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2024 году центры единоборств должны функционировать в каждом муниципальном образовании», – отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Идет строительство центров единоборств в Новороссийске, Курганинском, Красноармейском, Староминском, Белоглинском, Тихорецком, Мостовском, Тимашевском, Выселковском, Отрадненском, Апшеронском, Успенском, Новокубанском и Ленинградском районах. В 2024 году строители приступят к работам на стройплощадках в Краснодаре, Геленджике, Горячем Ключе, Гулькевичском, Новопокровском и Туапсинском районах.