Губернатор Кубани поверил работу мусорного полигона в станице Полтавской

Вениамин Кондратьев проинспектировал работу мусорного полигона в станице Полтавской. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Красноармейском районе, где посетил мусорный полигон и обсудил его работу с жителями станицы Полтавской.

«Жители станицы высказали много опасений, что могут быть загрязнены воздух, вода и почва. Объект не должен угрожать экологии и здоровью жителей. Необходимо заключение краевого Роспотребнадзора, обращусь к руководителю ведомства Марии Потемкиной с просьбой провести государственную экспертизу. Вывод должен быть объективным, к работе привлечем общественность. Важно действовать в рамках закона и на основе заключений экспертов принять взвешенное решение о дальнейшей судьбе полигона», – сообщил губернатор Краснодарского края.

В 2023 году региональный оператор провел модернизацию санитарно-защитной зоны объекта. Усовершенствована система сбора фильтрата для обеззараживания, радиологический состав отходов находится на постоянном контроле. Для спецтехники разработан новый маршрут, который позволит мусороуборочным машинам не проезжать по улицам станицы.