В Сочи учительница начальных классов передала кибермошенникам свыше 9 млн рублей

Учительница добровольное перевела мошенникам почти 9 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сочи учительница начальных классов одной из местных школ стала жертвой кибермошенников. Педагог около месяца думала, что общается с сотрудниками правоохранительных органов, которые пытаются помочь ей не стал жертвой грабителей. Только отдам аферистам более 9 млн рублей, женщина поняла, что все же стала жертвой грабежа.

«За это время женщина перевела крупные суммы денег из личных сбережений, оформила несколько кредитов в разных банках, в том числе под залог квартиры. Полученные деньги учитель также перевела злоумышленникам», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При этом, псевдо-правоохранители строго запретили своей жертве кому-либо рассказывать про общение с ними. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать мошенников.