В Сочи полицейские поймали 13 самокатчиков-нарушителей

В Сочи провели рейд по выявлению нарушителей на средствах индивидуальной мобильности. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи прошел рейд по выявлению нарушителей на электросамокатах и велосипедах. Полицейские и сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта проинспектировали набережные, скверы и парки города.

«Сейчас в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского определено 23 участка для введения запрета передвижения на СИМ. В их числе набережные, скверы и парки, улица Навагинская и территория Сочинского морпорта. Рейдовые мероприятия проходят во всех районах», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В итоге около 50 лиц прослушали лекцию о соблюдении правил пользования средств индивидуальной мобильности. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения были привлечены 12 человек.