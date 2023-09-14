Жители Крымска, Новороссийска и Геленджика вторые сутки остаются без воды

Жители Юга России остались без воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крымском районе вторые сутки нарушено водоснабжение райцентра, а также Троицкого, Нижнебаканского, Молдаванского и Южного сельских поселений. Авария на магистральном водопроводе «Троицкого группового водопровода» произошла рано утром 13 сентября. Аварийные бригады обещали восстановить подачу ресурса к вечеру 14 сентябре, но поломка оказалась серьезней, чем предполагалось. Также без питьевой воды остались жители Геленджика и Новороссийска.

«На Троицком групповом водопроводе произошла просадка электрического напряжения, что повлекло за собой остановку электрооборудования и насосного оборудования. В связи с этим произошло снижение подачи воды на город Новороссийск в объеме 70 %», - сообщили в Водоканале Новороссийска.

Отключения коснулись как абонентов в жилом секторе, так и социальные объекты. Школы и детские сады работают по сокращенной программе. По улицам населенных пунктов курсируют автоцистерны с водой. Власти обещают, что полноценное водоснабжение потребителей будет восстановлено вечером 15 сентября.