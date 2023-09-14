В Новороссийске на открытие аллеи имени Брежнева приехал его правнук

Единственный в стране памятник Брежневу. Фото: t.me/nvrskadm

В Новороссийске прошли торжественные мероприятия в честь 50-летия присвоения звания «Город-герой». По случаю юбилея аллее, где установлен памятник малоземельцу и генсеку Леониду Брежневу, присвоено имя Брежнева.

«Генеральный секретарь ЦК КПСС приезжал в Новороссийск в 1974 году и лично вручал городу важные государственные награда – Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». А спустя 30 лет, в 2004 году, в городе в честь этого знаменательного события был установлен памятник Леониду Ильичу, который до сегодняшнего дня является единственным в стране», - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

В числе приглашенных на торжество был правнук Брежнева – его тезка Леонид Андреевич Брежнев. Он получил удостоверение о посмертном присвоении его прадеду звания «Почетный гражданин города-героя Новороссийска»

Брежнева с Новороссийском связывают события времен Великой Отечественной войны. В 1943 году начальник политотдела Леонид Ильич лично принимал участие в сражениях на Малой земле, а позже выпустил книгу, посвященную защите плацдарма.