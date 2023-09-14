В Краснодарский край и Адыгею начали прилетать птицы на зимовку

В Кавказском заповеднике началась миграция птиц. Фото: www.kavkazzapoved.ru

С наступлением осени на Юг России потянулись перелетные птицы. Орнитологи Кавказского биосферного заповедника сообщили о самой сильной волне пролета осоедов за все время наблюдений на Западном Кавказе. Это дневные хищники семейства ястребиных.

«30 августа за 75 минут мы насчитали 978 осоедов, 61 черного коршуна, 10 канюков, 3 перепелятника, 2 болотных луня и одного светлого орла-карлика – всего 1055 хищных птиц! Это самая сильная волна пролета осоедов за все время наблюдений на Западном Кавказе», - рассказал старший научный сотрудник Кавказского заповедника Александр Перевозов.

Сотрудники заповедника планируют продолжить наблюдения за миграцией птиц. В октябре они отправятся по долине Лабы, где ежегодно наблюдается самый мощный миграционный поток в Кавказском заповеднике.