В Майкопе задержан местный житель с 10 граммами запрещенных веществ

Наркодилер помещен под стражу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе задержан 33-летний местный житель, которого подозревали в покушении на сбыт сильнодействующих наркотических средств. Полицейские получили информацию, что неоднократно судимый мужчина пытается наладить наркотрафик.

«С целью проверки этих сведений, а также установления лица, возможно причастного к подобному противоправному деянию, сотрудники полиции организовали проведение оперативных и розыскных мероприятий. Подозреваемого задержали на пересечении улиц Школьная и Пионерская республиканского центра. У мужчины оперативники обнаружили сверток с неизвестным веществом», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В съемной квартире подозреваемого правоохранители обнаружили весы и зип-пакеты для фасовки наркотиков. Также оперативники установили, что мужчина уже успел сделать закладки на территории республиканского центра. В экспертно-криминалистическом центре выяснилось, что изъятым оказался синтетический наркотик, общей массой около 10 граммов.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу на время следствия.