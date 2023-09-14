Ко Дню города пройдут бесплатные экскурсии по историческому центру Краснодара

Краснодарцев приглашают принять участие в туристической акции. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Краснодар готовится отметить 230-летие со дня основания. В честь даты Туристско-информационный центр проведет бесплатные экскурсии по историческому центру краевой столицы.

«Экскурсии для гостей и жителей города будут проводиться каждый день в 10:00 и в 16:00. За пять дней участники посетят самые интересные достопримечательности Краснодара: культурные центры, храмы, памятники архитектуры, городские интерактивные скульптуры, фонтанные комплексы, скверы, бульвары и многое другое», - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В честь 230-й годовщины для жителей и гостей краевого центра пройдут выступления творческих коллективов, выставки, спортивные марафоны и фольклорные фестивали.