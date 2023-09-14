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НовостиОбщество14 сентября 2023 19:45

Ко Дню города пройдут бесплатные экскурсии по историческому центру Краснодара

С 18 по 22 сентября бесплатные экскурсионные прогулки к 230 -летию основания кубанской столицы
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарцев приглашают принять участие в туристической акции. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Краснодарцев приглашают принять участие в туристической акции. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Краснодар готовится отметить 230-летие со дня основания. В честь даты Туристско-информационный центр проведет бесплатные экскурсии по историческому центру краевой столицы.

«Экскурсии для гостей и жителей города будут проводиться каждый день в 10:00 и в 16:00. За пять дней участники посетят самые интересные достопримечательности Краснодара: культурные центры, храмы, памятники архитектуры, городские интерактивные скульптуры, фонтанные комплексы, скверы, бульвары и многое другое», - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В честь 230-й годовщины для жителей и гостей краевого центра пройдут выступления творческих коллективов, выставки, спортивные марафоны и фольклорные фестивали.