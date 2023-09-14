На Кубани продадут с торгов часть имущества игорной зоны «Азов-Сити»

"Азов-Сити". Фото: Александр КАРПОВ

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появился новый лот – имущество Агентства развития Краснодарского края на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе и в Краснодаре, сообщает «РБК Кубань».

Девять нежилых помещений площадью 159,7 кв. м, право аренды на земельные участки площадью 603,2 тыс. кв. м, очистные сооружения, водовод, недостроенные автодороги и рекламные поверхности оценены в 383 млн рублей.

«Азов-Сити» стала первлй игорной федеральной зоной в России. Город-казино открыли в Щербиновском районе в 2010 году. Спустя пять лет было принято решение ликвидировать зону. В 2019 году все азартные заведения в «Азов-Сити» были закрыты. Вместо «Азов-сити» на Кубани была создана новая игорная зона — на территории олимпийских объектов в Сочи.