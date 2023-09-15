В станице Новодмитриевской тушат крупный пожар Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани загорелись три ангара площадью 2 тысячи квадратных метров. Крупный пожар произошел в станице Новодмитриевской на улице Советской.

«В 05:27 к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что загорелся склад на площади 800 квадратных метров. В 7:46 локализация на площади 2 тысячи квадратных метров», - сообщили в пресс-службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края.

Уточняется, что пожар тушат всего 118 человек и 43 единицы техники