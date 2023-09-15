В Краснодаре трамвай сошел с рельсов на пересечении Московской и Островского

Трамвай сошел с рельсов Фото: соцсети

В Краснодаре трамвай сошел с рельсов на пересечении. ЧП случилось утром 15 сентября на пересечении улиц Московской и Островского.

В связи с происшествием временно изменено движение составов № 1, 2, 5, 8,15, 21, 22.

«Маршруты № 1 и 2 идут по улице Садовой. Маршруты № 5, 8, 15 разворачиваются на кольце по улице Колхозной», – сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Трамваи №21 и 22 следуют по улице Садовой до конечной остановки «Ул. Декабристов».

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.

«Специалисты на месте занимаются поиском и устранением причин нештатной ситуации. Во время модернизации узла движение трамваев через него приостанавливалось поэтапно и только на время укладки рельсошпальной решетки. Все остальные работы идут "на живую"», – прокомментировал представитель «Нового трамвая Краснодара».

Уточняется, что это связано с большой важностью развязки для трамвайной системы Краснодара. Здесь проходят девять из 16 городских маршрутов.

«Штатное функционирование всех систем будет обеспечено на 100% после завершения всех работ и сдачи узла в эксплуатацию», – добавил представитель «Нового трамвая Краснодара».