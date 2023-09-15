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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 5:41

В Сочи поймали вора моек высокого давления

Приезжий воровал мойки высокого давления в частных дворах Сочи
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину. Он специализировался на краже моек высокого давления.

«Установлено, что мужчина проникал на территорию частных домовладений через открытые ворота или калитки. Имущество потерпевших он сдавал в ломбард», - сообщили в пресс-службе УВД города Сочи.

Вычислить вора удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый приезжий. Следователи задержали злоумышленника по адресу его временного проживания на курорте. Возбуждено три уголовных дела, мойки возвращены владельцам.