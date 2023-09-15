В Сочи поймали вора моек высокого давления

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину. Он специализировался на краже моек высокого давления.

«Установлено, что мужчина проникал на территорию частных домовладений через открытые ворота или калитки. Имущество потерпевших он сдавал в ломбард», - сообщили в пресс-службе УВД города Сочи.

Вычислить вора удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый приезжий. Следователи задержали злоумышленника по адресу его временного проживания на курорте. Возбуждено три уголовных дела, мойки возвращены владельцам.