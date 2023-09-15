В Сочи произошла массовая авария

Массовое ДТП. Фото: полиция Сочи

Авария с участием четырех транспортных средств произошла на Курортном проспекте в Хостинском районе Сочи. Участниками происшествия стали два автомобиля марки Hyundai Sonata, красный Nissan Juke и пассажирский автобус.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Солярис» при движении не избрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем «Ниссан». От удара его отбросило на полосу встречного движения, где «Ниссан» столкнулся с «Хендай Соната», - сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Водитель и пассажир «Ниссана» были госпитализированы. Полицейскими проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.