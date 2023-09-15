Митрополит Григорий встретился с Архиепископом Армянской Апостольской Церкви Фото: Кубанская митрополия

Митрополит Григорий встретился с Архиепископом Армянской Апостольской Церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии. Встреча прошла 14 сентября в Епархиальном управлении Екатеринодарской и Кубанской епархии.

На встрече присутствовали председатель регионального отделения Союза армян России Краснодарского края Камо Дикранович Айрапетян и зампредседателя, председатель попечительского совета САР Георгий Хачатурович Погосов.

Митрополит Григорий и архиепископ Езник Петросян впервые провели встречу.

«Почетный гость рассказал о своем служении. Общение прошло в теплой атмосфере. Визит представителей регионального отделения Союза армян России в Краснодарском крае свидетельствует о том, что добрососедские отношения между народами в деле сохранения традиций и христианских духовных ценностей будут развиваться на благо Кубани», – отметили в Кубанской митрополии.