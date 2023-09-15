Краевая клиническая больница №2 в Краснодаре отмечает 40-летие Фото: t.me/evgeniiFilippov23

Краевая клиническая больница №2 в Краснодаре отмечает 40-летие. Министр здравоохранения региона поздравил сотрудников медучреждения с юбилеем.

«Это прекрасный возраст для медучреждения, когда уже есть значимые успехи и достижения, а коллектив полон сил и энергии. Хочу поблагодарить всех сотрудников больницы за профессионализм, заботу о пациентах и верное служение своему делу», – написал Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

В 1983 году строительство ККБ №2 началось с появления роддома. Поэтапно его преобразовали в медучреждение, которое объединяло направления оказания диагностической, стационарной, специализированной амбулаторной медпомощи и деятельности по родовспоможению.

В настоящее время Краевая клиническая больница №2 – одно из крупнейших медучреждений Кубани.