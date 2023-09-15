В центре Краснодара ограничат движение для празднования Дня города Фото: krd.ru

В центре Краснодара ограничат движение для празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

«Это необходимо для проведения церемонии поднятия флага краевого центра на Главной городской площади и торжественного приема в филармонии им. Г. Ф. Пономаренко», – уточнили в мэрии.

Три улицы перекроют с 06:00 23 сентября и до окончания мероприятий. Водители не смогут проехать по участкам:

– улицы Гоголя от Красной до Красноармейской;

– улицы Буденного от Красной до Красноармейской;

–улицы Красноармейской от Длинной до Буденного.

Уточняется, что с 22:00 22 сентября участки освободят от припаркованного транспорта. С 06:00 23 сентября и до окончания мероприятий на улице Гоголя от Красной до Красноармейской организуют автостоянку для участников и гостей празднований.

В Краснодаре также во время мероприятий изменят маршрут автобуса № 45. При движении от ж/д вокзала транспорт проследует от улицы Мира по улицам Красноармейской, Длинной, Янковского, Северной и далее по маршруту. Обратно автобусы будут проезжать по обычному маршруту.