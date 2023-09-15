У жителя Кубани отобрали автомобиль за пьянку за рулем

Суд назначил водителю обязательные работы и лишил его прав на два года Фото из архива КП

Житель Кубани лишился автомобиля за езду в пьяном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в марте 2023 года в Абинске. Водитель сел за руль Mazda 6, незадолго до этого лишившись прав. Кроме того, перед поездкой он выпил.

В какой-то момент иномарку остановили сотрудники ДПС. Поведение мужчины явно говорило о том, что он пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела, заведенного на водителя. В результате ему назначили 100 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года.

«По ходатайству гособвинителя автомобиль, принадлежащий виновному и использованный им при совершении преступления, конфискован в доход государства», – уточнили в пресс-службе краевого надзорного органа.