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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:57

В Сочи расчищают русла рек после наводнения

Идут работы по устранению последствий подтопления на курорте
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Русла чистят в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Русла чистят в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи ликвидируют последствия летнего подтопления. Русла очищают после наводнения в сезон отпусков, а также для предотвращения возможных разливов рек.

«На 7-километровом участке русла реки проводится ликвидация последствий летнего подтопления. Работы ведутся с опережением графика, их окончание запланировано на начало ноября», - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов. Он также добавил, что на 18 реках города-курорта русла и пространство под мостами уже очищены.

В этом году работы для предупреждения вероятных подтоплений в осенне-зимний период будут проведены еще в Центральном и Лазаревском районах Сочи.