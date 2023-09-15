В Сочи расчищают русла рек после наводнения

Русла чистят в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи ликвидируют последствия летнего подтопления. Русла очищают после наводнения в сезон отпусков, а также для предотвращения возможных разливов рек.

«На 7-километровом участке русла реки проводится ликвидация последствий летнего подтопления. Работы ведутся с опережением графика, их окончание запланировано на начало ноября», - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов. Он также добавил, что на 18 реках города-курорта русла и пространство под мостами уже очищены.

В этом году работы для предупреждения вероятных подтоплений в осенне-зимний период будут проведены еще в Центральном и Лазаревском районах Сочи.