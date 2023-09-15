В Краснодаре грабитель сорвал цепочку с шеи женщины

Подозреваемого арестовали Фото из архива КП

В Краснодаре задержали серийного грабителя. Мужчина украл драгоценности у трех женщин на 185 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что около подъезда одной из многоэтажек на улице Ставропольской неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку за 32 000 рублей.

«Правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 32-летний краснодарец», – сообщили в пресс-службе краснодарской полиции.

Мужчину задержали в Волгограде и доставили в Краснодаре. На допросе он во всем признался. Как выяснилось, грабитель успел сдать цепочку в ломбард, а деньги потратил.

Известно, что мужчина украл драгоценности на 153 тысячи рублей еще у двух женщин. Подозреваемый напал на жительниц на улицах Стасова и Ставропольской.

«В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ „Грабеж”. Санкции предусматривают максимальное наказание до четырех лет лишения свободы», – уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас мужчина находится под стражей.