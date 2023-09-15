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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:16

В Сочи обустраивают площадки для сбора мусора

40 контейнерных площадок облагородят к концу сентября в разных районах города
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Контейнерные площадки преобразились. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Контейнерные площадки преобразились. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи ведутся работы по благоустройству контейнерных площадок. В данный момент специалисты управления капитального ремонта в микрорайоне Мацеста облагораживают 2 объекта на улице Аллея Челтенхема.

«Программа благоустройства направлена на создание более 900 контейнерных площадок для сбора мусора, что обеспечит эффективность и удобство в утилизации мусора, а также поможет поддерживать чистоту и здоровье горожан», - рассказали в пресс-службе Муниципального центра управления Сочи.

Отмечается, что до конца сентября улучшат 40 площадок для сбора мусора на улице Виноградной. К концу года в планах обустройство 200 объектов в разных районах курорта.