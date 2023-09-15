На Кубани в два раза увеличилось производство лососевых Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани в два раза увеличилось производство лососевых. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства. За полгода объем производства достиг 2,7 тонны.

Рост составил почти 1,5 тонны.

«За первое полугодие 2023 года объем составил 2745 тонн, в 2022 года за аналогичный период объем производства составил 1323 тонны», – цитирует сообщение «РБК Краснодар».

В Краснодарском крае на 17,8% выросло производство мидий. Объем за полгода составил 297 тонн. А выращивание карповых увеличилось с 15,6 тысячи тонн до 17,7 тысячи тонн.

Всего на Кубани в 2022 году вырастили 23,3 тысячи тонн рыбы.