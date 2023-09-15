В кубанских школах открыли 67 «Точек роста» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В кубанских школах открыли 67 «Точек роста». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Естественно-научные и технологические центры образования заработали в 24 районах.

«Точки роста» открыли по нацпроекту «Образование» в школах станиц, хуторов и сел.

«Учреждения получили новые компьютеры, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, образовательные конструкторы и наборы по механике», – сказала замглавы региона Анна Минькова.

Учебные центры оборудовали в нескольких кабинетах школ. Оборудование используют и на уроках, и во время внеурочной деятельности.

Всего с 2019 года на Кубани открыли 532 образовательных центра по нацпроекту «Образование». 195 «Точек роста» имеют цифровую и гуманитарную направленность, а 337 – естественно-научную и технологическую.