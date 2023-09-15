В Краснодаре изменится маршрут нескольких трамваев с 15 по 18 сентября Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре изменится маршрут нескольких трамваев с 15 по 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Составы № 1, 2, 3, 8, 15, 20, 21, 22, двигаясь от конечных остановок на ул. им. Петра Метальникова и ул. Декабристов, перенаправят движение с ул. Садовой на ул. Коммунаров.

«Это необходимо для проведения ремонтных работ на трамвайном узле по ул. Садовой — ул. Дмитриевская Дамба — ул. Горького», – уточнили в мэрии.

Так, вечером 15 и 8 сентября трамвай № 1 проследует в 22:41 от улицы Декабристов по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную и в Восточное трамвайное депо. Составы № 2 проследуют в 22:36 и в 23:02 от улицы Декабристов по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицу Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и в Западное трамвайное депо.

Трамвай № 3 отправится в 22:36 от конечной остановки по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького в Западное трамвайное депо. Вагон № 8 проследует в 23:10 от конечной остановки через улице Коммунаров, Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную в Восточное трамвайное депо.

Трамваи № 15 отправятся в 22:15 и в 22:40 от конечной остановки по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицу Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и в Западное трамвайное депо. Состав № 20 отправится в 22:31 от конечной остановки по улице Коммунаров, Кооперативный рынок, улице Гоголя, Железнодорожную в Восточное трамвайное депо.

Трамваи № 21 поедут в 22:07, 22:27, 22:46, 23:12 от конечной остановки по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького в Западное трамвайное депо. Состав № 22 проследует в 22:38 от конечной остановки через улицу Коммунаров, Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную в Восточное трамвайное депо.

С 16 по 18 сентября трамвай № 3 отправится от конечной остановки по обычному маршруту до улицы Горького. Далее состав поедет по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Садовой и по прежнему маршруту. Обратное движение трамвая не изменится.

Состав № 21 при движении из Юбилейного микрорайона проследует, как и прежде, до улицы Горького. После этого трамвай отправится по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Садовой и по прежнему маршруту. Обратно трамвай проследует без изменений.

Вечером 16 и 17 сентября последний состав № 3 в 22:18 от конечной остановки проследует по обычному маршруту до улицы Горького. Далее трамвай отправится по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького. В 22:33 вагон отправится по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького в Западное трамвайное депо.

Трамвай № 2 в 22:51 проследует по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицу Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и в Западное трамвайное депо. Состав № 8 в 23:02 отправится через улицу Коммунаров, Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную в Восточное трамвайное депо.

Трамваи № 15 в 22:30 и в 22:56 проследуют по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицу Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и в Западное трамвайное депо. Составы № 21 в 22:27, 23:11 отправятся по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького в Западное трамвайное депо.

Трамвай № 22 в 22:45 проследует через улицу Коммунаров, Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную в Восточное трамвайное депо.