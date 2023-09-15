На курорте состоится костюмированный забег женихов и невест Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Горный ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik пройдет на курорте. Забег состоится с 30 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Для атлетов подготовили трассы от 15 до 120 км. Заявки на участие уже подали около 1500 человек.

Трейлраннеры стартуют 1 октября. Участники, которые преодолеют 15 км, стартуют в селе Дивноморском. Остальные атлеты побегут от Центральной площади Геленджика.

«В рамках марафона пройдет и традиционный костюмированный забег женихов и невест по набережной города», – отметили в мэрии курорта.

Забеги организуют и для самых юных спортсменов. Для детей от 0 до 15 лет пройдут старты на 1 и 3 км. Им вручат памятные медали и подарки от партнеров.

Отмечается, что для проведения забега временно перекроют улицу Морскую. Движение ограничат 30 сентября с 16:00 до 16:30, 1 октября с 5:00 до 5:30 и с 7:00 до 7:30.