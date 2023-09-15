В Краснодарском крае и Адыгее стали чаще покупать новостройки в ипотеку

Фото: пресс-служба Сбербанка

Аналитики изучили структуру выданных в августе 2023 года ипотечных кредитов Сбера и рассказали, как изменились предпочтения россиян. Как показало исследование, вторичная недвижимость по-прежнему на первом месте. Отмечается, что в южных регионах России растет спрос на квартиры в новостройках и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Фото: пресс-служба Сбербанка

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«За месяц мы выдали ипотеки суммарно более чем на 30 млрд рублей. И это самый высокий показатель с начала года. В августе на рынке первичной недвижимости мы фиксировали рост спроса как со стороны жителей Краснодарского края и Адыгеи, так и среди клиентов, которые только планируют переехать в наши южные регионы. В структуре оформленных сделок их число уже превысило треть об общего количества оформленной ипотеки. Это в том числе стало результатом перетекания спроса со вторичного на первичный после повышения ключевой ставки и снижения ставок по ипотеке от застройщиков по основным льготным госпрограммам. Также отмечу, что в летний период вырос и спрос на ипотеку для строительства или покупки домов. В общей структуре сделок уже около 7% кредитов оформляют именно на ИЖС».

В августе первичный рынок в РФ продолжал укрепляться: количество выдач увеличилось на 56,6%. В итоге доля новостроек в общей структуре выдач достигла 33,6%. Стоит отметить, что величина этого параметра близка к рекордному значению, которое наблюдалось в мае 2022 года (33,8%). Больше всего доля первичного жилья в структуре ипотеки увеличилась в Волгоградской области (+13,1 процентных пункта), Республике Адыгея (+12,1 п. п.) и Республике Хакасия (+12 п. п.). Рост в Краснодарском крае составил 5%: это 39% от общего числа выданных в регионе ипотек.