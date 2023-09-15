Александр Полиди: Во втором полугодии 2023 года ожидается сокращение спроса

Программа выходит по четвергам

На радио «КП – Краснодар» выходит программа «Деньги Кубани». Ее ведущий - профессор, доктор экономических наук Александра Полиди - смотрит на события нашего региона под углом денег и аналитики.

Эксперт рассказал что, во втором полугодии 2023 года ожидается сокращение спроса.

«Это будет сдерживающим фактором для роста экономики. Поэтому, я думаю, что мы можем расчитывать в плане прироста валового внутреннего продукта на 1%. Скорее всего, это будет 0,8, 09%», - сообщил Александр Полиди.

Эксперт уточнил, что инфляция по году стабилизируется в отметке 9 — 11% годовых.