Сочи обязали включить участок дороги в собственность города

Дорогу ждет ремонт

Прокуратура Краснодарского края обязала администрацию города Сочи включить участок дороги в собственность города. Кроме того, органы местного самоуправления должны устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

«На территории Сочи выявлен участок дороги, не включенный в реестр муниципального имущества и находящийся в неудовлетворительном состоянии. Это создавало угрозу участникам дорожного движения в период выпадения обильных осадков, а также иных неблагоприятных природных явлений», - отмечает пресс-служба краевой прокуратуры.

Несоответствующее нормам состояние проезжей части стало поводом для обращения в суд прокуратурой Лазаревского района. Суд поддержал требования устранить нарушения. Исполнение постановлений взяла на контроль прокуратура края.