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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:02

Сочи обязали включить участок дороги в собственность города

Прокуратура края обнаружила участок сочинской дороги в плачевном состоянии
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Дорогу ждет ремонт

Дорогу ждет ремонт

Прокуратура Краснодарского края обязала администрацию города Сочи включить участок дороги в собственность города. Кроме того, органы местного самоуправления должны устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

«На территории Сочи выявлен участок дороги, не включенный в реестр муниципального имущества и находящийся в неудовлетворительном состоянии. Это создавало угрозу участникам дорожного движения в период выпадения обильных осадков, а также иных неблагоприятных природных явлений», - отмечает пресс-служба краевой прокуратуры.

Несоответствующее нормам состояние проезжей части стало поводом для обращения в суд прокуратурой Лазаревского района. Суд поддержал требования устранить нарушения. Исполнение постановлений взяла на контроль прокуратура края.