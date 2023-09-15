Юрий Бурлачко ознакомился с ходом социального строительства в Краснодаре

Сегодня председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко в Краснодаре ознакомился с ходом комплексной застройки городских территорий и оценил темпы строительства учреждений социальной сферы.

Напомним, в Законодательном Собрании на постоянной основе проводятся встречи с руководством краевой столицы. Парламентарии анализируют положение дел во всех сферах экономики и жизни города, на контроль поставлена реализация многих направлений в части развития дорожного хозяйства, водоснабжения, благоустройства территорий.

По итогам осмотра Юрий Бурлачко поделился мнением в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Развитие сети учреждений социальной сферы - одна из приоритетных задач, обозначенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым.

В ходе наших традиционных встреч с руководством Краснодара мы уделяем особое внимание данному направлению. В городе запущен так называемый «социальный конвейер». И сегодня смогли это наглядно увидеть.

В столице Кубани активно строятся и сдаются так необходимые ее жителям школы и детские сады. Особенно важно, что появляются они в плотно населённых районах в рамках формата комплексной застройки. Но это, очевидно, не повод останавливаться. Запрос на учреждения социальной сферы в Краснодаре возрастает кратно, мы это видим, знаем и стараемся со своей стороны оказывать всестороннюю помощь.

Вместе с тем, в резолюции заседания круглого стола по вопросам развития Краснодара в феврале обозначены и другие пункты. На ближайшей встрече мы предметно поговорим о реализации каждого из них.

Краснодар в зоне нашего особого внимания. Город в Законодательном Собрании представлен сильной командой депутатов, что позволяет держать на контроле решение многих вопросов. А тесное взаимодействие с муниципальными коллегами позволяет подходить к ним адресно и оперативно», - отметил Юрий Бурлачко.