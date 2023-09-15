Банк Уралсиб запустил «горячую линию» для поддержки клиентов в Народном рейтинге Банки.ру

Фото: Банк Уралсиб

Уралсиб постоянно работает над повышением качества обслуживания и удобства клиентского пути в банке, и сервис вопросов-ответов на Банки.ру стал еще одним важным каналом коммуникации с клиентами.

Здесь можно оперативно получить ответ от эксперта банка по качеству обслуживания и другим важным для клиентов темам. На вопросы клиентов ответит начальник Управления клиентского опыта и развития сети Уралсиба Марина Бабина.

Свой вопрос эксперту можно задать, воспользовавшись специальной веб-формой, на нее ведет кнопка «Задать вопрос» на странице Банка Уралсиб в Народном рейтинге Банки.ру.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». LjN8KXEHu