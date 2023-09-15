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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 12:50

В Сочи полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Конопляную оранжерею обнаружили в ванной сочинца
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Полиция разбирается

Полиция разбирается

36-летнего жителя Сочи задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотических веществ.

«В квартире задержанного была обнаружена марихуана массой свыше 12 грамм, изготовленная из конопли, условия для произрастания которой мужчина создал в своей ванной комнате», - рассказали в пресс-службе УВД города.

Образовавшийся в ванной комнате «зеленый уголок» полицейские обнаружили при проведении операции «Мак-2023».

В отношении задержанного полиция возбудила уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.