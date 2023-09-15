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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:17

На Кубани подрядчик украл 700 тысяч рублей при благоустройстве спортплощадки

В Щербиновском районе предпринимателю грозит срок за мошенничество при благоустройстве спортплощадки
Светлана ОВДЕЙ
Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани подрядчик украл 700 тысяч рублей при благоустройстве спортплощадки. Обвиняемого в мошенничестве будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в селе Ейское Укрепление Щербиновского района. Предприниматель заключил муниципальный контракт по благоустройству спортплощадки в местном парке.

«При выполнении работ мужчина установил оборудование, которое не соответствовало стоимости и качеству, указанным в техническом задании и дизайн-проекте, сэкономив более 700 тысяч рублей», – сообщили в краевой полиции.

Сэкономленные средства предприниматель оставил себе. Позже на него завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – уточнили в региональном управлении МВД.