Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани рассказали о важности наименования недвижимости в ЕГРН. Специалисты отмечают, что взаимосвязь названия объекта с его назначением и функциональным использованием может привести к путанице и подмене понятий.

Как отмечают эксперты, наименование объекта недвижимости является одной из характеристик здания, сооружения или помещения, позволяющей отличить его от других объектов недвижимости.

«В Единый государственный реестр недвижимости такая характеристика вносится в качестве дополнительных сведений и, как правило, соответствует функциональному использованию здания или сооружения», – отметила начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 филиала ППК «Роскадастр» по регионе Юлия Третьяк.

Назначение определяется законодательством и указывает на цель использования объекта недвижимости. Назначение может определяться «нежилым», «многоквартирным домом», «жилым домом», «садовым домом», «гаражом». Помещения могут быть назначены как «нежилое» или «жилое».

Отмечается, что здания и сооружения должны эксплуатироваться в соответствии с их разрешенным использованием.

Название определяет особенности и индивидуальность недвижимости, отличает от других объектов с аналогичным наименованием.

«Например, нежилое по своему назначению здание может иметь разные наименования: Кинотеатр «Аврора», Дом спорта «Динамо», Торговый центр «Галерея» и т.д.», – отметили в филиале ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Изменение назначения и функционального использования может привести к изменению его наименования.

«Для того, чтобы нежилое здание библиотеки превратилось в магазин зачастую недостаточно изменить только его наименование, изменения требуют проведения предварительных мероприятий по его переоборудованию и перестройке», – уточнили в Роскадастре Кубани.

Но изменение названия не всегда является следствием изменения назначения объекта. Это может быть связано с корректировкой наименования.

«Например, при изменении наименования здания ресторана с «Ресторан «Ветерок» на «Ресторан «Нива» функциональное назначение самого здания не изменяется», – отметили в краевом управлении Роскадастра.

Сведения о наименовании недвижимости вносят в ЕГРН на основании заявления собственника. Но само название вносится только из таких документов, как:

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

– выписка из Единого государственного реестра объектов культурного наследия, если объект относится к таковому;

– выписка из Единого государственного реестра автодорог, если объект является составной частью автодороги.

Отмечается, что встречаются случаи, когда реконструкция объекта не производилась и назначение не изменялось, но изменился вид разрешенного использования, функциональное использование, и, соответственно, наименование.

«В любом случае при наличии в ЕГРН сведений о виде разрешенного использования здания, сооружения или помещения, наименование такого объекта по желанию собственника может быть исключено из ЕГРН», – добавили в региональном управлении Роскадастра.