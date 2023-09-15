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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:07

Фестиваль национальных культур пройдет в Новороссийске 15 сентября

В Новороссийске фестиваль национальных культур начнется в 19:00
Светлана ОВДЕЙ
Начало - в 19:00 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Начало - в 19:00 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фестиваль национальных культур пройдет в Новороссийске 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Мероприятие «Новороссияне» стартует в 19:00 на площади перед морским вокзалом.

Для жителей и гостей города-героя выступят вокальные и музыкальные студии, хореографические ансамбли и творческие коллективы.

«Это праздник нашего многообразия и единства», – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Отмечается, что фестиваль пройдет в 31-й раз. Мероприятие подготовил Городской центр национальных культур в честь 185-летия Новороссийска.