Начало - в 19:00 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фестиваль национальных культур пройдет в Новороссийске 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Мероприятие «Новороссияне» стартует в 19:00 на площади перед морским вокзалом.

Для жителей и гостей города-героя выступят вокальные и музыкальные студии, хореографические ансамбли и творческие коллективы.

«Это праздник нашего многообразия и единства», – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Отмечается, что фестиваль пройдет в 31-й раз. Мероприятие подготовил Городской центр национальных культур в честь 185-летия Новороссийска.