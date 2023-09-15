Восьмиклассница Екатерина Супрунова побывала на Северном полюсе Фото: Центр развития одаренности Краснодара

Школьница из Краснодара стала участницей экспедиции на атомном ледоколе. Екатерина Супрунова из Краснодара вышла в финал просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project». Благодаря этому ученица получила возможность побывать на Северном полюсе.

Екатерина Супрунова учится в восьмом классе гимназии № 23. 14 августа более 80 ребят из 41 региона России, в том числе краснодарская школьница, отчалили на судне от берегов Мурманска. Уже 19 августа атомный ледокол «50 лет Победы» достиг 90 градусов северной широты.

По словам Ольги Супруновой, мамы Екатерины, дочь начала активно интересоваться конкурсами после победы в «Большой перемене».

«„Ледокол знаний”, проводимый госкорпорацией «Росатом», ей попался одним из первых. Когда ознакомились внимательно с условиями, выяснилось, что конкурс очень сложный. Четыре этапа заданий придумывали знатоки „Что? Где? Когда?”», – рассказала «Краснодарским известиям» Ольга Супрунова.

На каждый вопрос в различных областях отводилось по 100 секунд. Участниками конкурса стали более миллиона человек. Но в финал прошли 90 детей, в том числе Екатерина.

После этого школьники записывали видеоэссе на тему «Какова роль ученого в современном мире?». На ответ отводилась минута. Школьница Катя также успешно прошла испытание.

«Катю удивило абсолютно все, что происходило в экспедиции, — организация, спикеры и наставники, красота вокруг, ледокол, его строение, белые медведи, моржи, киты и, конечно, Земля Франца-Иосифа с птичьим базаром на ней», – отметила Ольга Супрунова.

Кроме побед в конкурсах, Екатерина Супрунова состоит в Российском движении детей и молодежи. В 2023 году ученицу пригласили на первый слет победителей «Большой перемены» в Сириусе. А в 2022 года Катя отправилась в путешествие поездом от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Школьница также выиграла международный конкурс «Планета Больших перемен», благодаря чему побывала в «Артеке». Летом 2023 года она участвовала в конкурсе «Таланты Умного города» в Тамбове. В результате Екатерина получила Гран-при в направлении «Моделинг».