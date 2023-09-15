В Краснодаре с 16 сентября автобус №21 будет ездить по новому маршруту

С 16 сентября изменится маршрут автобуса №21. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре изменится расписание движения автобусного маршрута №21. С 16 сентября общественный транспорт начнет ходить на улицу Ставропольскую от остановки «Дома речников».

«Новой конечной остановкой вместо ТК «Хозяин» станет остановка «Дома речников». Так, автобус проследует от остановки «Дома речников» по следующим улицам: Вишняковой, Адыгейской Набережной, Черноморской, КИМ, Академика Павлова, Ставропольской. Далее транспорт отправится по привычному маршруту до поселка Краснодарского», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Маршрут изменится также и в обратном направлении. От поселка Краснодарского пассажиры автобуса проследуют по улицам Вишняковой, Адыгейской Набережной и так далее до остановки «Дома речников».

В администрации краевого центра объяснили, что это повысит транспортную доступность для жителей микрорайона Дубинка. Кроме того, следующие улице Ставропольской автобусы не будут дублироваться.