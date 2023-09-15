В Краснодаре на улице Чапаева пройдут мероприятия по в честь 230-летия города

По традиции будет работать ярмарка народных ремесленников. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Посетители краснодарского «Арбата» первыми присоединятся к празднованию 230-летия краевого центра. С вечера пятницы и до конца воскресенья улица Чапаева превратится в сцену для артистов. Творческие коллективы приготовили ярмарку и фестиваль танца, также пройдет выставка работ местных художников.

«По традиции будет работать ярмарка народных ремесленников. Здесь можно будет купить украшения и одежду ручной работы из натуральных материалов, а также различные сувениры, игрушки и многое другое. Прийти на ярмарку декоративно-прикладного искусства можно с 10:00», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар 23 и 24 сентября отмечает 230 годовщину со дня основания города. Праздничные мероприятия начнутся с 15 сентября и продлятся всю неделю.