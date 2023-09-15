Ярмарки выходного дня в Краснодаре переходят на осенний режим работы

Ярмарки традиционно будут проходить с 8:00 до 15:00. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре с началом осени ярмарки выходного дня переходят на осенний режим работы. После летнего перерыва три торговые площадки возобновят работу. Откроются продуктовые базары в 8 утра и завершат рабочий день в 15.00.

«Реализовывать свой урожай на сельскохозяйственных ярмарках приезжают фермеры со всего Краснодарского края. Организаторы каждой ярмарки обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли участниками ярмарки», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Приобрести свежие продукты возможно на улицах Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Бургасская (вблизи дома № 31/1), Одесская (вблизи дома № 48), Восточно-Кругликовская, 26, Западный Обход, 34, Уральская (вблизи дома № 170/7), Дзержинского (вблизи дома № 213) и проспекте Чекистов (вблизи дома № 9).