В Сочи появятся новые платные парковки

В Сочи увеличат парковочное пространство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 октября в Сочи появится платное парковочное пространство. Такое нововведение рассматривается как один из вариантов борьбы с заторами на дорогах города.

«Первый этап его реализации в Центральном районе предусмотрен на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Пушкина, Гагринской, Черноморской, Конституции СССР, переулках Морском, Электрическом. В Адлерском районе - на улицах Кирова, Просвещения, Демократической, Гоголя», - рассказывает пресс-служба администрации Сочи.

Как сообщается, пространство будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость – 100 рублей в час в Центральном районе, 80 рублей – в Адлерском. Ночью, в выходные и праздники – бесплатно. На местах парковки установят информационные щиты.

Доходы от оплаты пространства поступят в бюджет город. Полученные деньги планируется направлять на реализацию социальных проектов для развития курорта.