Полувековой юбилей отмечает крупнейший на Кубани завод бетонных блоков

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Крупнейший в Краснодарском крае производитель бетонных блоков отмечает 50-летие. Коллектив предприятия со знаменательной датой поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Во время недавнего визита лично убедился в эффективной организации производства, высоких стандартах качества выпускаемой продукции и, что наиболее ценно, в слаженности и профессионализме дружного коллектива завода, людей, которые искренне преданы родному предприятию, добросовестно, с полной самоотдачей подходят к делу. Уверен, начатая при государственной поддержке модернизация предприятия откроет новый этап в его истории, позволит укрепить позиции на рынке и добиться еще более весомых результатов», – сообщил глава региона в поздравительном адресе.

Шесть работников завода получили почетные грамоты министерства промышленной политики Кубани. Предприятие было основано в 1973 году. Продукция кубанских промышленников была востребована на самых крупных стройках страны.