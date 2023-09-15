Международный чемпионат битвы роботов на Кубани покажут в прямом эфире

Задача команд на соревнованиях — придумать и сконструировать робота. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Первый в России Международный чемпионат по битве роботов будет транслироваться в прямом эфире, чтобы его смогли посмотреть максимальное количество школьников и студентов. Присоединиться к просмотру отборочного этапа боев можно 16 сентября в 11:00 и 18:00 по ссылке. Участие в туре примут 24 команды робототехников из Индии, Казахстана, Турции и России.

«Развитие робототехники — одно из перспективных направлений во всех отраслях экономики. Рост отечественных разработок в этой сфере станет важным шагом на пути к технологическому суверенитету страны. Такие проекты, как «Битва роботов», объединяют спортивный азарт и научные знания», - рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Такие соревнования популяризируют инженерные науки и позволяют привлечь молодых специалистов. Финал Международного чемпионата пройдет в декабре 2023 года. Впоследствии турнир станет ежегодным.