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НовостиОбщество15 сентября 2023 17:58

В больнице Кущевского района пройдет день здоровья

Мероприятие для жителей станицы Кущевской 16 сентября посвятят отказу от вредных привычек
Евгения ХАЛИКОВА
В Кущевской районной больнице проведут день здоровья. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кущевской районной больнице проведут день здоровья. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Жителям Кущевского района 16 сентября расскажут о вреде пагубных привычек. В районной ЦРБ пройдет день здоровья в рамках задач национального проекта «Здравоохранение».

«Врачи расскажут о вреде алкоголя и его влиянии на организм, проведут общие обследования. Такие мероприятия направлены на укрепление общественного здоровья и информирование населения о важности правильного образа жизни», - рассказала и.о. замглавврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Наталья Юшкова.

Сотрудники кущевской поликлиники проверят у пациентов индекс массы тела, сердце, зрение, а также внутриглазное и артериальное давление. Жители района смогут сделать ЭКГ, УЗИ, флюорографию и сдать экспресс-анализ для определения в крови общего холестерина и глюкозы.