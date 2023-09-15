Глава Кубани продолжил цикл #МаршрутыКубани рассказом об Анапе

Анапа. Фото: МАКОВОЗОВ Андрей

Цикл #МаршрутыКубани продолжил рассказ Вениамина Кондратьева о достопримечательностях Анапы. В прошлом это главная детская здравница России, сейчас же семейный курорт с гостиницами и санаториями на любой вкус и кошелек. Береговая линия Анапы – это 40 километров галечных и песчаных пляжей с пологим входом в воду. Условия идеально подходят для отдыха семей с детьми.

«Сейчас здесь самое комфортное время - уже не так многолюдно и море еще теплое. В окрестностях города тоже есть, на что посмотреть именно осенью: Кипарисовое озеро в Сукко, можжевеловые леса и морские пейзажи в Утрише, уходящие за горизонт дюны Бугазской косы. Любителям истории обязательно нужно заглянуть в археологический музей и посмотреть на Русские ворота, оставшиеся от османской крепости», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Знаменит курорт и стремительно развивающимся винным туризмом. На винодельнях туристам предлагают для дегустации вина, варенье, сыры и компоты местного производства. В Анапе много туристических точек, которые заинтересует всех членов путешествующей семьи.